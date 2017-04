Caitlyn Jenner kwaad op Ellen DeGeneres

Radar Online zegt een deel van het boek van Caitlyn in handen te hebben en schrijft dat zij daarin beweert dat Ellen enkele uitspraken van de realityster uit hun verband heeft getrokken. Het gaat om antwoorden die Caitlyn gaf in de talkshow van Ellen. Daarin vroeg de presentatrice in 2015 naar de gedachten van Caitlyn, die uitgesproken Republikein is, over het homohuwelijk. Caitlyn zei dat ze traditioneel is en het huwelijk traditiegetrouw iets tussen mannen en vrouwen was, maar dat ze niemands geluk in de weg wilde staan. "Dus als dat woord trouwen zo belangrijk voor iemand is, dan kan ik er in meegaan."

Ellen, die al jaren getrouwd is met actrice Portia De Rossi, liet later in de radioshow van Howard Stern weten dat ze het antwoord van Caitlyn verwarrend vond en het erop leek dat de oud-topsporter nog steeds iets tegen trouwende homostellen had. Volgens Caitlyn herhaalde Ellen daarbij expres slechts delen van haar uitspraken en kwam zij daardoor onterecht in een slecht daglicht te staan.