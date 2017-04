De in december overleden actrice werd geëerd met een video die werd geïntroduceerd door haar dochter, Scream Queens-actrice Billie Lourd. In een op haar moeders iconische Prinses Leia-outfit geïnspireerde jurk vertelde Billie volgens de Huffington Post aan de fans: "Net als Leia was mijn moeder nooit bang om zich uit te spreken en dingen te zeggen die de meeste mensen ongemakkelijk maakten, maar mij niet en jullie ook niet. Dat was waarom ze van jullie hield, omdat jullie haar accepteerden en omarmden."

Even daarvoor had Star Wars-bedenker George Lucas over Carrie gesproken. "Ze was briljant en natuurlijk missen we haar, maar ze zal altijd de prinses zijn die de leiding op zich nam en nooit opgaf. We blijven allemaal voor altijd van haar houden." John Williams, de vaste componist van Star Wars, liet op de conventie een muzikaal eerbetoon aan de actrice horen en kreeg een staande ovatie van de fans.

feeling the ultimate strength of the force from all of the incredible fans at #starwarscelebration after our tribute to my #momby Een bericht gedeeld door Billie Lourd (@praisethelourd) op 13 Apr 2017 om 9:53 PDT

Billie deelde na afloop van de eerste dag van de viering een post op Instagram. Daarin zei ze, verwijzende naar de Star Wars-films, dat ze de ultieme kracht van 'the force' van de fans voelde tijdens de hommage aan haar moeder.