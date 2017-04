Niemand in de Stad vertelt over drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. De plotselinge dood van één van hen zet daarbij alles op scherp. In deze turbulente periode proberen zij los te komen van hun ouders en achtergrond, ervaren ze de betekenis van vriendschap en ontdekken ze wie ze werkelijk zijn.

Het is de eerste keer dat Michiel van Erp een speelfilm maakt. De regisseur vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum in het vak en heeft een lange staat van dienst als documentairemaker. Voor de dramaserie Ramses won hij onder meer een Nipkow Schijf en de Prix Europa.