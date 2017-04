Dat blijkt uit foto's die de twee op Instagram hebben geplaatst. Igor plaatste een keurige selfie, Fajah maakte het iets spannender. Ze fotografeerde haar vriend terwijl hij uit de zee komt lopen en laat daarbij ook een stukje van haar strakke achterwerk zien. "MISTER TIMMERMAN..... ", schrijft ze erbij.

Fajah verklapte ongeveer een maand geleden dat er een nieuwe man in haar leven was. Het stel kent elkaar al vijf jaar, maar de vonk sloeg pas kortgeleden over. En het lijkt erop dat ze er geen gras over laten groeien...