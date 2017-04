Haar spreekbeurt maakt deel uit van een serie toespraken van 'buitengewone mensen met bijzondere levens'. Geïnteresseerden kunnen kaartjes kopen om prinses Eugenie op 17 mei te horen spreken.

Eugenie (27) is de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson. Ze heeft geen eigenstandige rol in 'The Firm', zoals het koninklijke bedrijf van haar oma wel wordt genoemd. Vader Andrew zou stiekem wel een grotere rol voor zijn dochters Eugenie en Beatrice wensen, maar vooralsnog moeten de prinsessen zelf hun weg vinden.

Eugenie doet dat onder meer door werkzaamheden in de kunstwereld. Momenteel is ze directeur van galerie Hauser & Wirth, die dit jaar met twee kunstenaars vertegenwoordigd zal zijn op de Biënnale in Venetië. Volgens de Britse roddelpers staat Eugenie op het punt zich te verloven met haar vriend Jack Brooksbank, maar haar ouders hebben speculaties en geruchten daarover steeds naar fabeltjesland verwezen.