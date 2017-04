Trotse moeder Chrissty Teigen feliciteert haar uitgebreid. "Gefeliciteerd Lu! Mijn liefdesbijtje. Jij bent het beste van ons beide en ik kan niet geloven hoeveel er gebeurd is in jouw eerste twaalf maanden van het leven. We houden van je tot de maan en terug." John schrijft: "Gefeliciteerd Luna Simone!"

Speciaal voor deze mijlpaal heeft het gezin een fotoshoot gehouden. Het eindresultaat is op Instagram te zien.