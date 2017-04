De twee gingen alvast trouwjurken passen voor haar huwelijk met Erik Zwennes. "Het gaat echt heel veel beter. Ik ben ontzettend trots op haar."

Rachel werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen, nadat ze een overdosis medicijnen innam. Sindsdien heeft ze professionele hulp. "Het werd mijn moeder allemaal een beetje te veel. Het is natuurlijk een vrouw die heel veel heeft meegemaakt, eigenlijk haar hele leven lang en eens is het emmertje vol."

Roxeanne vertelt ook nog dat ze echt hoopt dat haar moeder bij haar bruiloft kan zijn. "M'n moeder zegt ook: 'ik zal alleen daarvoor al knokken, omdat ik met jou straks lekker de jurk uit wil gaan zoeken en de bruiloft wil gaan regelen'."