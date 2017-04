Paasweekeinde vol koninklijke verjaardagen

Zijn neef groothertog Henri van Luxemburg wordt zondag 62 jaar en in Denemarken heeft koningin Margrethe haar gezin verzameld in Marselisborg in Aarhus voor de viering van haar 77e verjaardag. Daar heeft het publiek ook de gelegenheid om de jarige toe te zingen en toe te zwaaien.

Maar in Luxemburg en België is het daarmee nog niet gedaan. Henri deelt zijn verjaardag met zijn jongste zoon prins Sébastien die zondag 25 jaar wordt. In het gezin van koning Filip is het zondag ook weer feest. Jongste dochter prinses Eléonore mag negen kaarsjes uitblazen.

Zij zijn overigens niet de enige bijzondere jarigen dit paasweekeinde. Zaterdag is ook Anna jarig, de dochter van prins Maurits en prinses Marilène. Zij wordt zestien jaar. Paaszondag is eveneens de negentigste verjaardag van emeritus-paus Benedictus XVI.