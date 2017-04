Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

The Voice Kids legt het af tegen Witse

28 min geleden

The Voice Kids blijft kijkers verliezen. Vrijdagavond stemden 1,45 miljoen Nederlanders af op de talentenjacht voor kinderen, blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Net als vorige week was The Voice Kids niet de winnaar op prime time.