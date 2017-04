Van de Velde maakt film 'tegen grote bekken'

De film kreeg lovende recensies; de knappe opbouw van het verhaal en het spel van hoofdrolspeler Peter Paul Muller werden veel geprezen. Het doet regisseur Van de Velde goed. “Ik merk na een paar viewings waar ik bij was dat mensen zich heel erg herkennen in het tegengeluid dat Fischer in zijn tijd durfde te zijn”, vertelt de maker. “Het was een bescheiden man die koos voor zijn idealen en niet voor zijn eigen belang. Dat is een houding die veel mensen, net als ik, missen in deze tijd van grote bekken als Trump of Poetin. Narcisten voor wie alleen 'ikke, ikke, ikke' telt; exponenten van die idiote graaicultuur.'

Van de Velde noemt Bram Fischer “een monumentje voor de redelijkheid, voor de zachte krachten in de wereld. Voor de gewone mensen die stelling durven te nemen als het er toe doet, en die het belang van anderen boven dat van zichzelf durven te zetten.” Misschien dat de film in Nederland erg voor eigen parochie preekt, maar in Zuid-Afrika zal het verhaal zeker discussie aanzwengelen, denkt de filmer. “En ik ben heel blij dat veel scholen met hun leerlingen naar Bram Fischer gaan. Er zijn speciale lespakketten samengesteld die aanzetten tot nadenken over het onderwerp en over racisme.”

Publieksfilm

De regisseur werkt nu weer aan een grote publieksfilm, over de fraude bij de afdeling parkeerbeheer in Amsterdam in de jaren negentig. “Ik probeer nu contact te krijgen met de daders”, vertelt hij. “Ik wil ze in de film zeker niet afschilderen als totale idioten, want dat waren het niet. De rechter verwoordde het in het vonnis heel mooi: de gelegenheid maakte de dief. Er deugde in die jaren heel veel niet binnen de Amsterdamse ambtenarij.”

Of hij meer plezier beleeft aan het maken van publieksfilms of geëngageerde drama's als Bram Fischer, vindt Van de Velde een lastige vraag. “Misschien dat Bram Fischer gezien alle reacties ook in het buitenland meer voldoening geeft. Het is fijn als een film over zo'n belangwekkend onderwerp ook een groot publiek over de grenzen weet te bereiken.” Maar het maken van een goede komedie, is minstens zo'n grote uitdaging. “Het is als kijker bij een film over Bram Fischer heel lastig om onaangedaan de zaal te verlaten. Zeker bij All Stars 2 was het veel moeilijker om de juiste balans tussen lachen en ontroering te vinden.”

Bram Fischer draait vanaf dit weekend in de Nederlandse bioscopen.