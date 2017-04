Gezocht: butler voor koningin Elizabeth (m/v)

Met een stagevergoeding van 18.850 pond (ruim 22.000 euro) per jaar, pensioenplan én 33 vakantiedagen is het voor menigeen een droomstage. Alsof dat nog niet genoeg is, mag de stagiair - indien gewenst - in Buckingham Palace wonen. Dan mag de butler in spé zelfs alle maaltijden gewoon meeschransen. Dat wordt dan wel weer van je stagevergoeding afgehaald.

"Je bent op je best in teamverband en we kunnen erop vertrouwen dat je kan bijdragen. Dat betekent dat je stipt bent, orders kunt opvolgen en bereid bent om te helpen waar gewenst", luidt de oproep. "Ondanks dat we je kunnen leren hoe je bij meerdere evenementen mensen kunt dienen, moet je vriendelijk en benaderbaar overkomen. Daarnaast kunnen communiceren met alle lagen van de maatschappij."

Kate Middleton

De aangenomen stagiair zal zowel buiten als binnen moeten werken. Eén van de taken is het zorgen voor de gasten, bijvoorbeeld voor misschien wel Kate Middleton.

Eén van de meest opvallende kenmerken van de baan, is dat de kandidaat geen ervaring hoeft te hebben. "Ervaring is een voordeel, maar niet essentieel. We zijn meer geïnteresseerd in je proactieve houding en je vermogen om nieuwe uitdagingen aan te gaan."

Mocht butler niet helemaal in jouw straatje passen, kan je altijd nog solliciteren als sous-chef, beveiligingsmedewerker of assistent-tuinier. Reageren kan hier.