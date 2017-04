Floortje Dessing achter de bar op camping

"We zijn begonnen!!", jubelde Floortje op Twitter. "Onze camping 'Buitenland' in het Drentse Zandpol is na maanden zwoegen, vanaf vandaag eindelijk open!" De reislustige blondine was vrijdag al druk in de weer. "Gisteravond alvast m’n eerste bardienst gedraaid…", schreef ze bij een foto waarop ze een biertje tapt.

Floortje kocht de camping van negen hectare in oktober met vier vrienden, onder wie Esther Reijn, de zus van Halina Reijn. Dit weekeinde wordt een 'paastr-ei-out' gehouden.