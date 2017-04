Jan Smit debuteert met Klubbb3 in België

Van hun eerste twee albums hebben de mannen van Klubbb3 intussen meer dan 350.000 exemplaren verkocht.

Jan Smit heeft wel een verklaring voor het succes van de Duitstalige schlagermuziek bij onze zuiderburen. "De schlagerartiesten en de volkse artiesten verkopen veel meer dan de rest van heel België bij elkaar. Daar kun je wel heel lacherig over doen, maar het is gewoon een feit. Mensen vinden de ambiance leuk. Zeker tegenwoordig in een tijd van terreurdreiging en veel onzekerheid is het gewoon lekker om de knop om te zetten en gewoon mee te zingen", zegt Jan Smit in een reportage van VTM Nieuws.

Klubbb3 zingt bijna alles in het Duits, maar het Belgische publiek kon meezingen dankzij grote schermen boven het podium. Het schlagertrio geeft in totaal 31 shows in Europa, voornamelijk in Duitsland. "We hebben zoveel plezier samen, dat ik hoop dat we dit nog jaren kunnen doen", zegt Florian.

Veel tijd om na te genieten van het debuut in België heeft Jan niet. De Volendammer laat op Twitter weten dat hij onderweg is naar Ibiza voor de opnames van het tiende seizoen van het muziekprogramma Beste Zangers.