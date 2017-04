Paul Elstak arriveerde met zijn vrouw Kristel in een limousine. Tijdens zijn show nam hij zijn fans mee langs de hoogtepunten van zijn carrière. Zijn hit Rainbow High In The Sky ontbrak dus niet, Promised Land evenmin. Met Rainbow High in the Sky sleepte Paul zelfs een Gouden Plaat en Zilveren Harp in de wacht.

Paul Elstak werd tijdens zijn eigen show in Rotterdam Ahoy bijgestaan door artiesten die het genre hardcore verder hebben ontwikkeld en een grote rol speelden in zijn muziekcarrière.