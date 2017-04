"Ben ik er toch ingetuind. Even snel getrouwd, een heel leuk 'moetje'", schrijft de WNL-presentatrice op Facebook.

Op bijbehorende foto's is te zien is dat ze trouwakte ondertekende en het huwelijk vervolgens bezegelde met een ferme kus. Op vrijdagochtend had ze nog gewoon Goedemorgen Nederland gepresenteerd.

Maaike maakte onlangs bekend zwanger te zijn. In september verwacht het kersverse echtpaar een zoon.