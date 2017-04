Hekken rondom graf George Michael verwijderd

Michael werd op 29 maart na een kleine en besloten uitvaartdienst naast zijn moeder begraven op begraafplaats Highgate in Noord-Londen. Om nieuwsgierige fans tegen te houden werd het graf afgeschermd met metalen schotten, die je ook vindt langs bouwterreinen.

Op foto's van Mirror is te zien dat het graf van George is omgeven door grote bloempotten vol witte bloemen. De beheerder van de begraafplaats benadrukte dat het fans niet is toegestaan Michaels laatste rustplaats te bezoeken, aangezien het op een stukje privéterrein ligt. Ook zal het graf geen onderdeel zijn van de betaalde tour die Highgate Cemetery aanbiedt.

George Michael (53) werd op eerste kerstdag dood gevonden in zijn woning in Oxfordshire. De Wham!-zanger stierf een natuurlijke dood als gevolg van hart- en leverproblemen.