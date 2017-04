"Ze gedroegen zich als een stelletje. Ze hielden de hele avond elkaars hand vast", onthult een getuige aan ET. Later die dag verschenen ze samen op een ander feestje. Volgens de organisatie gingen Pine en Boutella over de rode loper als double date met acteurskoppel Troian Bellisario en Patrick Adams.

Chris en Sofia hebben hun relatie nog niet bevestigd, maar afgelopen september prees Sofia haar collega al eens op Instagram. Ze vergezelde de 36-jarige acteur tijdens de première van zijn laatste film. Bij een foto van de twee op die avond schreef ze: "Met deze speciale persoon die belangrijk voor me is bij de Hell or High Water-première. Ik ben zo trots op hem!"