De 32-jarige Take Your Time-zanger en zijn vriendin, een verpleegster, trouwden in het bijzijn van goede vrienden en familie. TMZ spotte de bruid en haar bruidsmeisjes toen ze bij de kerk aankwamen.

Sam en Hannah maakten hun trouwplannen in januari wereldkundig. Toen al zei de zanger, die in 2015 wereldwijd scoorde met Take Your Time, een kleine bruiloft te willen. "We zijn beiden introvert, we houden er niet zo van in het middelpunt van de belangstelling te staan."