Donnetta greep vorige week haar kans tijdens een optreden van 50 Cent en rapgroep The Lox. 50 Cent wilde haar een hand geven, maar Donnetta liet niet los en trok de In Da Club-rapper van het podium. Uit reflex haalde 50 Cent uit, met zijn vuist mepte hij de vrouw op haar borst.

Op beelden die TMZ plaatste van het incident is te zien dat 50 Cent zijn aanbidster direct na de tik op het podium uitnodigt. Niet veel later staat Donnetta fanatiek te twerken, terwijl ze probeert haar bilpartij bedekt te houden met haar korte rokje. Aanvankelijk werd gedacht dat ze 50 Cent had vergeven voor de klap, maar maandag klopte ze toch aan bij een advocatenkantoor.

Volgens haar advocaat ging Donnetta zondag naar een ziekenhuis. Daarna besloot ze 50 Cent, The Lox en Baltimore Soundstage, de club waar het concert plaatsvond, aan te klagen. De advocaat noemt 50 Cents daad 'laf'.