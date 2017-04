"Sinds kort zijn ze meer dan vrienden'", onthult een ingewijde. "Het is absoluut nog niet serieus." En dat blijkt wel uit het feit dat de 40-jarige Orlando vrijdag op Coachella werd gezien met een andere vrouw. Nina liep overigens ook rond op het muziekfestival in Indio, net als Blooms ex Katy Perry.

Onlangs vertelde Orlando nog dat Katy en hij vrienden zijn gebleven. "We allemaal volwassen", aldus de Pirates of the Caribbean-acteur. Ook Nina blijft graag bevriend met haar exen. Zo ging Dobrev in februari nog uit eten met haar ex en The Vampire Diaries-collega Ian Somerhalder en zijn vrouw Nikki Reed.