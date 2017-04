De 27-jarige Elle King zou in New York trouwen met Andrew ‘Fergie’ Ferguson, maar besloot naar Seattle te vliegen voor een concert van de Eagles Of Death Metal.

“Ik heb mijn eigen huwelijk overgeslagen”, schreef Elle zondag op Instagram. “Ik ben getrouwd met rock-‘n-roll. Dus ik ben op tournee met de Eagles Of F—king Death Metal.” Ferguson heeft volgens E! News nog niet gereageerd op de gecancelde bruiloft.

Hij ging vorig jaar februari op zijn knieën voor Schneiders dochter, die onder de naam Elle King aan de weg timmert als zangeres. Ferguson, een Schot, nam ontslag en verhuisde voor de liefde naar de Verenigde Staten. Elle’s jacht naar een trouwjurk was in maart te volgen in TLC’s Say Yes To The Dress.

De zangeres, die in 2015 een hitje scoorde met Ex’s & Oh’s, hintte de afgelopen weken op social media meermaals op een breuk. Zo schreef ze op Instagram ‘all my single ladies’ bij een kiekje met haar vriendinnen. Ook noemde ze haar verhuizing naar Los Angeles ‘een nieuw hoofdstuk’ in haar leven.