De eerste editie van Mysteryland in de Verenigde Staten was in 2014, op hetzelfde terrein waar eind jaren 60 het legendarische festival Woodstock werd gehouden. Ook dit jaar zou het festival plaatsvinden op Bethel Woods bij New York.

Het festival stond gepland voor 9 tot 12 juni, met headliners als LCD Soundsystem, G-Eazy en Major Lazer. Ook Big Gigantic, Die Antwoord, Porter Robinson, RL Grime en Run the Jewels prijkten op het affiche. Bezitters van reeds gekochte tickets krijgen automatisch hun geld terug.

Mysteryland ontstond in 1993 en is daarmee het langst lopende dancefestival ter wereld. In Nederland is de 24e editie van het festival op zondag 27 augustus op het Floriadeterrein, met 200 acts.