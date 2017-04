In plaats van duizenden mensen te entertainen met zijn muziek, koos Kanye weer het hazenpad. Of eigenlijk, het hazenpak: hij speelde namelijk voor paashaas op het Paasfeestje van de Kardashians. Kim plaatste er een aantal foto’s van op Instagram.

Kanye is onherkenbaar in het pak, maar door Kim’s bijschrift bij de foto ‘Dadye’ weten we genoeg. Aan de foto te zien heeft zijn dochter North geen flauw idee dat het haar papa is die het hazenpad gekozen heeft.

Foto: Instagram Kim Kardashian West