'Heel Holland Bakt dit jaar voor de Televizierring'

Dat zegt hij vanochtend in de Radio 10 ochtendshow van Lex Gaarthuis: "Dat wordt wel een keer tijd ja. Het zou heel mooi zijn en verdiend ook wel denk ik. Ja, ik zou het heel mooi vinden als dat gebeurt. We gaan er in ieder geval vol voor dit jaar."

Het nieuwe seizoen van de bakshow wordt op dit moment grondig voorbereidt, aldus Robert: "We zijn op dit moment druk bezig om nieuwe, leuke en spectaculaire opdrachten te verzinnen. Het wordt weer een mooi seizoen. Echt nieuwe invalshoeken hoeven de mensen niet te verwachten hoor want ik zeg altijd maar: never change a winning team, maar het wordt echt weer heel erg leuk."