Dat heeft de prins in een openhartig interview met de Britse krant Daily Telegraph gezegd.

Volgens Harry was hij lang depressief en verkeerde hij meermalen op het randje van een mentale ineenstorting. Naar eigen zeggen heeft hij "te lang zijn kop in het zand gestoken en zijn emoties proberen uit te schakelen na de dood van zijn moeder."

Hun moeder, prinses Diana kwam, samen met haar vriend Dodi Al-Fayed in 1997 in Parijs om het leven bij een verkeersongeval. De auto waarin ze zaten werd achterna gezeten door paparazzi. Een jaar daarvoor was ze gescheiden van kroonprins Charles.

Harry zegt te zijn aangemoedigd om hulp te zoeken door zijn broer, prins William. Ze hebben, samen met prinses Kate een liefdadigheidsorganisatie voor mensen met psychische problemen opgericht.