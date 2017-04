Pathé beleeft drukste paasweekend ooit

De grootste publiekstrekkers zijn het achtste deel van Fast & Furious, de live action-versie van Beauty and the Beast en de animatiefilms The Boss Baby en De Smurfen en het verloren Dorp. Deze vier titels zijn goed voor bijna driekwart van alle bezoekers. Het vorige record vestigde Pathé in 2015; toen was Fast & Furious 7 net in première gegaan.

Het achtste deel in de filmreeks over een groep straatracers die allerlei avonturen beleven brak de afgelopen dagen al een aantal records. Met een opbrengst van 532 miljoen dollar in de eerste vier dagen zette de actiefilm zelfs de beste wereldwijde opening ooit op z'n naam.