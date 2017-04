De vriendin van prins Harry gaat namelijk niet naar het officiële gedeelte, de kerkdienst, maar zal alleen 's avonds tijdens het feest haar opwachting maken.

Volgens een bron van People zou het protocol verbieden dat partners meekomen, als ze nog niet verloofd of getrouwd zijn. De festiviteiten 's avonds zijn minder formeel en daar worden ze dan wel voor uitgenodigd.

Dat Meghan toch een deel van de dag aanwezig is, lijkt erop te wijzen dat het toch wel erg serieus is tussen haar en Harry. Afgelopen weekend sloeg de prins nog de koninklijke paastraditie over door niet met zijn familie naar de kerk te gaan, maar naar zijn liefje in Canada te vliegen.

Pippa, de zus van Kate Middleton, en haar verloofde James Matthews geven elkaar op 20 mei het jawoord. Prins George en prinses Charlotte zullen dan bruidskinderen zijn.