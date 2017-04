Dat heeft de trotse vader bekendgemaakt op Instagram. Bij een foto van een schommelschaap schrijft hij: "Overweldigd door geluk. Onze zoon Tove is geboren. #tisgeenschaap #maarwelheelzacht." Verdere details heeft de cabaretier nog niet prijsgegeven.

Eva maakte in februari bekend zwanger te zijn, maar dat dat niet vanzelf was gegaan, bleek wel toen ze vertelde dat er een. jarenlang proces van intra-uteriene inseminatie aan vooraf was gegaan. "Het was een ongelooflijk zwaar proces. Het bepaalt je leven volledig. Ik zat onder de hormonen, moest plastesten doen op de set van series en films", aldus de actrice in LINDA.