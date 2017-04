Volgens de zender is het geen talentenshow, maar krijgen alle deelnemende kinderen de kans om hun talenten te tonen. De 46-jarige cabaretier Amhali verheugt zich op de opnames. "Het is totaal iets anders dan wat ik normaal gesproken doe, maar daarom ook des te leuker dat ik deze kans krijg. Ik ben heel benieuwd naar wat er allemaal voorbij komt. Bizar wat die kids kunnen en laten zien… Van dansen en zingen tot trucs op skateboards of met een basketbalring. Ik laat me graag verrassen!”

'Little Big Stars' is in het najaar te zien op RTL4.