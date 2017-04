Lena Dunham bedankt fans na laatste Girls

De bedenker van de serie schreef in een handgeschreven brief die ze op Instagram postte: "Lieve iedereen. Dank jullie. Jullie hebben me weer compleet doen voelen. Niet alleen. En aan mijn collega's - jullie zijn mijn familie. Geef een vrouw zes jaar om onafgebroken te creëren, en ze stijgt op. De verhalen van vrouwen verdienen het om verteld te worden. Alle soorten vrouwen. We eisen mogelijkheden." Het briefje eindigde op haar hand, waarop ze "Liefs, Lena" had geschreven.

Girls was in 2012 de grote doorbraak voor Lena, die de serie schreef en er de hoofdrol in speelde. Het verhaal uit de show was aan het begin losjes gebaseerd op haar eigen leven. Ze wilde met Girls iets schrijven voor de groep vrouwen die tussen de tieners uit Gossip Girl en de geslaagde vrouwen uit Sex And The City vielen.

Begin vorig jaar kondigde Lena aan dat het zesde seizoen van Girls het laatste zou zijn. "Ik bedacht Girls toen ik 23 was en ik ben nu bijna 30. De show omvatte mijn jaren als twintiger, de levensfase waar het ook over gaat. Het voelt nu goed om het verhaal af te ronden."