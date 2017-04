Yes-R laat zich niet door anderen afschrijven

Yes-R laat zich door anderen niet voorschrijven wanneer hij moet stoppen en blijft geloven in zichzelf. “Altijd. Oók op momenten waarop het leek of de meerderheid niet in mij geloofde. Toen ik wegging bij Spek, de platenmaatschappij van mijn neef Ali, waren er mensen die mij meteen hadden afgeschreven. Juist op zo’n moment denk ik dan: wacht even, ik heb me dood gestruggeld, mijn school voor mijn muziekcarrière aan de kant geschoven en risico’s genomen. En dan gaan júllie, de mensen uit de muziekscene, besluiten dat het voor mij over is? Dikke lul, vijftien bier. Ik ga net zo lang door totdat ík denk: ik kap ermee", zegt hij in VIVA.

Hij is naar eigen zeggen nog steeds een van de meest geboekte artiesten op studentenfeesten. Hij heeft onlangs de singles Diep in de nacht en Eigen ding gelanceerd en brengt op 28 april zijn nieuwe EP El Patron uit. Daarnaast presenteert Yes-R tv-programma’s voor AVROTROS. ‘’Ik ga lekker. Hoeveel rappers kunnen zeggen dat ze wekelijks nog twee shows doen en het gezicht zijn van AVROTROS?”

‘’Ik weet niet hoe hip ik het vind om op mijn veertigste nog videoclips uit te brengen, dus ik kan me voorstellen dat ik me over een tijdje op presenteren en produceren richt’’, zegt Yes-R over de toekomst. “Tot die tijd wil ik beuken. Ik loop verdomme wekelijks vijf kilometer hard, ga naar de sportschool, ben zuinig op mijn stem, rook niet, drink nauwelijks en doe alles eraan om mijn stembanden goed te houden, dus ik blijf knallen tot ik het leuk vind.”