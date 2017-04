Dionne Stax scheert hoofd ook liever kaal

Zo laat de NOS Journaal-presentatrice weten niet de behoefte te voelen om te reageren op de verhalen die over haar geschreven worden. "Ik vind het zonde om mijn tijd en energie daarin te stoppen. Het is een kwestie van schouders ophalen en dóór."

Ook houdt Flair Dionne een aantal dilemma's voor, en op de vraag of ze liever leeft als non of elke week een onenightstand heeft, antwoordt de blondine: "Alsjeblieft niet elke week een onenightstand, daar ben ik echt niet van. Ik zou niet weten wat ik met een onbekende man in mijn huis zou moeten doen. Wegwezen jij! Ik ben daar niet voor gemaakt. Dan maar een non, haha."

Tinder

Dionne, die op haar 17de haar eerste serieuze relatie kreeg, geeft toe dat het voor haar moeilijker is om echt verliefd te worden dan toen ze jonger was. Desondanks gelooft ze niet in datingapps als Tinder. "Misschien ben ik van de oude stempel, maar ik ga ervan uit dat het je overkomt en anders niet. Het past niet bij me actief op zoek te gaan naar een man."

De Omroep MAX-presentatrice lijkt zich, nu ze de dertig is gepasseerd, minder druk te maken om haar uiterlijk. "Zie ik dat ik wallen onder mijn ogen heb, dan denk ik: dit ben ik, morgen weer een nieuwe dag." Op de vraag of ze liever haar hoofd kaalscheert of in één klap 25 kilo aankomt, antwoordt ze: "Mijn hoofd kaalscheren. Dan zou ik een pruik gaan dragen, want volgens mij heb ik een heel raar, groot hoofd."