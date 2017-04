Karen vertelt in Humo dat ze heel ijdel is. "Dat mannen me sexy vinden, streelt mijn ego. Ik zal nooit vergeten dat een kindje eens zei: 'Ik heb vannacht van jou gedroomd!' Waarop de moeder zei: 'En haar papa ook'."

Ze vervolgt: "Of vrouwen kwamen me vragen: 'Mag ik met je op de foto, om mijn man jaloers te maken?' Knap dat vrouwen er zo mee omgaan: ze zouden me daar evengoed een trut om kunnen vinden."

De zangeres hoort nog met enige regelmaat dat ze er 'nog steeds' mooi uitziet en dat vindt ze fijn om te horen. "Mensen zeggen me vaak dat ik mooier word met de jaren, en daar ben ik blij om. Ik zag er ook wel verschrikkelijk uit op die eerste K3-foto's uit de jaren negentig, met mijn Buffalo's en mijn fluo-oranje haar."