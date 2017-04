Spacey is vooral bekend van films als The Usual Suspects en American Beauty en zijn hoofdrol in de Netflix-serie House of Cards. Hij heeft echter ook een lange geschiedenis met theater. Zo was hij een tijdlang artistiek directeur van het Old Vic theater in Londen. In 1991 won Spacey zelf een Tony voor zijn bijrol in het toneelstuk Lost in Yonkers.

De Tony Awards worden dit jaar uitgereikt op 11 juni in New York. Spacey treedt in de voetsporen van onder meer Neil Patrick Harris en Hugh Jackman die de show beiden vier keer presenteerden. Vorig jaar was James Corden de host van de avond.