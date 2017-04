Dat verklapte presentator Dennis Weening dinsdag aan RTL.

"Er zijn daar liefdes ontstaan ja", aldus Dennis, die de presentatie overneemt van Nicolette Kluijver. "Die BN'ers kwamen van het eiland af en waren allemaal dolgelukkig. Er zijn matches uit voortgekomen."

Voormalig zwemster Inge de Bruijn is een van de zes BN'ers die uit de kleren gaat voor Adam zkt. Eva VIPS. Ook presentator en acteur Curt Fortin, realityster Kasia Dolkowska, B-Brave-zanger Cassius Verbond, musicalster Chaira Borderslee en Sterretje uit Oh Oh Cherso doen mee.

Adam zkt. Eva VIPS is een spin-off van de datingshow waarin kandidaten bloot op een eiland op zoek gaan naar een partner. Op het eiland ontmoeten de BN'ers 'gewone' Nederlanders voor een eventuele date.