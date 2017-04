Glennis deelde op Twitter een video van haar optreden tijdens de Ladies of Soul toen ze het nummer Run To You van Whitney Houston zong.

Nicki Minaj heeft de video geliket, zo blijkt uit een Tweet van Glennis. "Wow, wat gebeurt er nu!! Bedankt Nicki Minaj dat je mijn versie van Whitney's Run To You hebt geliket. Dat betekent erg veel voor me!!"