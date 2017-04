Dat deed hij niet in een sporthal maar tijdens de uitreiking van De Tegels in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Van Gelder mocht turnen tijdens het jaaroverzicht van de ceremonie rond de journalistieke vakprijzen. Vorig jaar dook hij ook al op tijdens Lowlands waar de in opspraak geraakte turner alsnog zijn olympische finale liet zien tot enthousiasme van het publiek.

Sportkoepel NOC*NSF stuurde Van Gelder tijdens de Olympische Spelen naar huis wegens ontoelaatbaar gedrag. Van Gelder vocht dat in een kort geding aan maar de rechtbank oordeelde dat hij terecht verwijderd was van de Spelen in Rio.

Bij De Tegels viel onder meer NOS op 3 in de prijzen. Voor het multimediale project Bij ons #inMolenbeek woonde Mustafa Marghadi een maand lang in de beruchte Brusselse deelgemeente Molenbeek, die wereldnieuws werd na de aanslagen in Parijs en Brussel.