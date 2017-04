Kendall Jenner open over transitie Caitlyn

De realityster was 19 toen Bruce de familie vertelde dat hij transgender was en verder zou leven als Caitlyn. Kendall vond de periode daarna moeilijk. "Het waren emotionele maanden. Als ik erover praatte, moest ik huilen. Omdat ik rouwde. Het voelde alsof ik iemand verloor. Mijn vader, waarmee ik mijn hele leven was opgegroeid, die me heeft opgevoed."

❤️ Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) op 19 Jun 2016 om 10:02 PDT

Later ging het model dat anders zien. "Op een gegeven moment besef je dat de persoon waarover je treurt nog leeft. Dat die nog steeds een zegen is, en een fantastisch persoon. Ik realiseerde me dat ik dankbaar moest zijn dat ik mijn vader nog heb."

School, track practice, cheerleading practice, all that carpool! Now my little girl is 21! Wow, so proud of you, happy birthday. Een bericht gedeeld door Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) op 3 Nov 2016 om 1:09 PDT

Kendall lijkt erg op haar vader - zoals ze Caitlyn met dier goedkeuring nog altijd noemt. "Ik was altijd anders dan de rest", vertelt ze over haar rol in de familie Kardashian/Jenner, naast zusje Kylie, halfzussen Kourtney, Kim en Khloé en halfbroer Rob. "Ik ben een meisje en ik hou van meisjesdingen, maar ik ben er niet zo mee bezig als zij. Dat heb ik van mijn vader denk ik. Ik zou mezelf meer een Jenner noemen dan een Kardashian."