Onder de collector's items die van de hand gaan zijn verder nog onder meer een surfplank die speciaal voor Patrick werd gemaakt voor de film Point Break, het originele script van zijn optreden bij Saturday Night Live, een bedeltje dat tegenspeler Demi Moore hem gaf na de opnames van Ghost en een string die hij droeg in de comedy Keeping Mum.

Patrick Swayze en Demi Moore (Ghost, 1990) Foto: Hollandse Hoogte

Op de veiling zijn ook niet-filmgerelateerde eigendommen van de in 2009 overleden acteur te koop. Zo staat zijn DeLorean in de catalogus en een flinke collectie indiaanse kunstvoorwerpen. In totaal staan er volgens LA Weekly 640 voorwerpen op de verkooplijst.

Patrick Swayze (North and South, 1985) Foto: Hollandse Hoogte

Volgens Daily Mail besloot de weduwe van Patrick, Lisa Niemi, dat het "tijd was om los te laten". Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar het Pancreatic Cancer Action Network, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar alvleesklierkanker, de ziekte die de acteur op 57-jarige leeftijd fataal werd.