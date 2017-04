Gek van Oranje is een zomerse komedie, die zich afspeelt tijdens de Oranjegekte van het WK voetbal in Zuid Afrika 2010. Tegen de achtergrond van dit WK staat Nederland op haar kop. Ook het leven van wie niet enthousiast wordt van Oranje wordt door elkaar geschud. In die licht verhitte gemoedstoestand gebeuren er vreemde, verrassende en aparte dingen.

Personages worden van elkaar af of naar elkaar toe gedreven, om na vier weken – als het carnaval van het WK voorbij is – nooit meer dezelfde te zijn.

