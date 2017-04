Jamai twijfelt over volgend seizoen Idols

“Of ik het mezelf nog een seizoen zie doen? Nou, dat weet ik nog niet”, zei Jamai tegen Radio 10. “Ik moet wel zeggen: ik vind het ongelofelijk leuk om te doen, om daar achter die tafel te zitten, maar ik weet het echt nog niet. Het hangt ook af van wat de andere juryleden gaan doen, dat is ook nog niet zeker allemaal. En of het in mijn agenda past.”

Jamai nam vorig jaar zitting in de jury van de talentenjacht, naast Martijn Krabbé, Eva Simons en Ronald Molendijk. Het viertal beoordeelt ook dit jaar het deelnemend zangtalent. Woensdagavond strijden Bram Boender, Julia van Helvoirt en Mitch Lodewick om de titel Idol 2017.

De zesde reeks Idols trekt veel minder kijkers dan het vijfde seizoen. Ruben Nicolai, die de talentenjacht presenteert, opperde daarom er een jaar tussenuit te gaan met Idols. Jamai betwijfelt of dat de oplossing is. “Ik weet niet of dat nou gaat uitmaken hoor. Je hebt daarvoor geen enkele garantie natuurlijk. Ik ben zelf minder bezig met die kijkcijfers moet ik zeggen, maar het is natuurlijk wel heel jammer dat dit seizoen minder bekeken wordt. Gelukkig wordt er wel goed online teruggekeken.”