Hilary Duff terug bij ex Jason Walsh?

Hilary werd door E! News samen met Jason gespot in New York. "Ze leken het leuk te hebben met elkaar. Ze liepen op straat en zijn samen een appartementengebouw ingegaan.", aldus een ooggetuige. Ze zouden niet publiekelijk gezoend, maar wel 'erg flirterig gedaan hebben'.

Jason, die Jessica Biel en Justin Theroux fit wist te krijgen, leek op straat ook Hilary te trainen. "Ze hadden tussen de workouts door veel gesprekken met elkaar en ze lachte erg veel."

Afgelopen december ging het koppel uit elkaar. Naar verluidt vond de actrice de combi personal trainer/vriend te gecompliceerd. "We waren al langer aan het daten, voordat iemand het wist. Het was wel mijn eerste serieuze vriend sinds de scheiding van mijn ex Mike (Comrie)", zei ze destijds. Uiteindelijk wachtte ze lang met het bekendmaken. "Maar op een gegeven moment dacht ik 'f*ck it', hij is mijn vriendje."