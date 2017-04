Dat schrijft het Amerikaanse weekblad Reveal. De ster uit Keeping Up With The Kardashians zou naar verluidt al duizenden dollars hebben uitgeven aan kleding en make-up, om zo veel mogelijk op de vriendin van prins Harry te lijken.

Een bron laat aan het blad weten dat Kim "geobsedeerd" is door Meghan en dat ze dan ook ver gaat om haar stijl over te nemen. "Kim heeft zelfs een nieuwe stylist in de hand genomen die op zoek gaat naar kleding", aldus de insider. "Ze heeft inmiddels al voor meer dan 400.000 dollar (ruim 370.000 euro) aan kleding en make-up uitgegeven."

Reveal schrijft verder dat Kim zich momenteel bezighoudt met een liefdadigheidsproject voor een kinderziekenhuis in Los Angeles, waarbij de vrouw van Kanye West de hulp van de actrice zou hebben gevraagd. Meghan heeft hier volgens de insider echter geen trek in, aangezien ze belangrijkere zaken te doen heeft. "Haar voornaamste doel is nu om de harten van de Britse royals te stelen, zodat de verloving niet meer lang op zich laat wachten."