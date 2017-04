Op de Beeck schrijft Boekenweekgeschenk

"Dat ik, zo'n snotneus nog in de wereld van de letteren, word gevraagd om het geschenk te schrijven heeft me niet alleen blij gemaakt, maar echt aangegrepen. Wat een eer. Ik ga er straks met alle gretige overgave die ik heb aan werken", aldus de schrijfster (1973), die al grote populariteit geniet.

Ze brak in 2013 meteen door met haar debuut, de roman Vele hemels boven de zevende en verkocht in totaal al meer dan 700.000 boeken in zes talen. Daarmee is ze volgens de CPNB één van de bestverkopende Nederlandstalige auteurs van dit moment.

Genomineerd

Vele hemels boven de zevende werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en won de Bronzen Uil Publieksprijs 2013. Kom hier dat ik u kus (2014), haar tweede boek, werd genomineerd voor de NS Publieksprijs 2015 en staat inmiddels meer dan honderd weken in de CPNB Bestseller 60. Ook haar derde boek Gij nu (2016) werd genomineerd voor de NS Publieksprijs 2016.

De 83ste Boekenweek is van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart 2018.