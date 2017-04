Nikkie Plessen betaalt platform uit eigen zak

"Heel veel mensen vragen: is het gelijk aan &C of de Linda? Nee, want die hebben echt een magazine. Die zijn ook bezig met het schrijven van content", zei Nikkie bij RTL. "Het is echt een tv-zendertje online, zeg maar. Voor iedereen wat wils."

Nikkie pakt het groots aan. "We hebben 400 vierkante meter, ingericht met allerlei studio's", zegt ze. Onder meer Annemarie Keizer, Gaby Blaaser en Fiona Hering worden de vaste gezichten van YoursToday.

De financiering heeft Nikkie helemaal zelf geregeld. "Iedereen zegt altijd: daar zal wel iemand achter zitten", gaat de voormalig actrice verder. "Maar ik heb het uit eigen zak betaald!"