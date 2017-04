Op haar Instagram deelt de kersverse presentatrice van Telegraaf VNDG een foto van zichzelf met haar zoon in een ziekenhuisbed. Bij het kiekje schrijft Monique: "Vandaag mijn keelamandelen verwijderd, voorlopig dus even een paar weken rust houden en veel ijsjes eten! Noah vindt ze ook lekker".

Monique laat verder weten dat de operatie geslaagd is. Per 1 mei is de zangeres een van de nieuwe gezichten van het platform Telegraaf VNDG. Monique zal zich vooral richten op Privé VNDG.