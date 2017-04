Ed Sheeran ziet humor in tattoo met spelfout

De schuld legde Sheeran bij de Ierse actrice Saoirse Ronan, die meespeelt in de videoclip die binnenkort wordt uitgebracht. "Toen we de clip opnamen leek het me een leuk idee om een tatoeage in haar handschrift te nemen met de tekst Galway Girl", vertelt de Shape of You-zanger.

ed got a galway girl tattoo and it actually says 'galway grill' :)) pic.twitter.com/yQ0jUSJZVY — amy ÷ (@leg0_h0use) 16 april 2017

Maar hij werd in de maling genomen. "Ze nam me in de zeik. Er staat dus echt Galway Grill. G-r-i-l-l ja". Het publiek lachte en schreeuwde de artiest gemoedelijk toe.

Saoirse Ronan Foto: Hollandse Hoogte

Sheeran zit niet met de opzettelijke spelfout. "Ik ben eigenlijk best trots op haar want ik zou hetzelfde doen", grapte de zanger.