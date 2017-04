Momenteel is de 28-jarige acteur te zien in de romantische comedy Voor elkaar gemaakt. "Ik vind de film heel sympathiek en geslaagd. Maar op mijn eigen prestatie ben ik altijd kritisch. Ik vind dat ik meer moet improviseren, teksten loslaten en groot spelen. Helemaal tevreden ben ik echt nooit.”

Hij zag het meest op tegen de seksscène aan het begin. "Seksscènes zijn bijna altijd ongemakkelijk. Je wordt in een situatie geplaatst waar je in het echte leven doorgaans naartoe hebt gewerkt. Maar op de filmset is het van: oké, daar gaan we. Uiteindelijk was deze met Birgit (Schuurman) heel erg leuk. Dat kwam helemaal door haar. Zij is heel ontspannen en grappig. En als mijn tegenspeler heel ontspannen is, dan ben ik dat ook."