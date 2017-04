Victoria heeft afspraakje met Japanse robot

Victoria was op de Zweedse ambassade in Tokio in gesprek met de uitvinder van Pepper toen de robot tussenbeide kwam. “Sorry, ik ben niet slim genoeg om je vraag te kunnen beantwoorden”, zei Pepper, waarop Victoria in de lach schoot.

“Ik ga hard studeren, zodat ik je vraag de volgende keer wel kan beantwoorden”, beloofde de robot. In een video van Expressen is te zien dat de kroonprinses antwoordde: “Oké, daar kom ik dan nog op terug.”

Leuk en belangrijk

Victoria bezocht de beroemde vismarkt van Tsukiji, de grootste groothandel in vis en zeevruchten ter wereld.

De kroonprinses is in Japan in haar functie als VN-ambassadeur voor mondiale duurzaamheid. Tijdens haar vierdaagse bezoek ligt de nadruk op maritieme zaken en visserij. “Het is leuk en belangrijk hier te zijn”, zei Victoria donderdag over haar tweede reis naar het land van de rijzende zon. “Dit zijn belangrijke kwesties.”