Richard Simmons laat weer van zich horen

Op Facebook schrijft de fitnessgoeroe: "Hallo aan iedereen die bezorgd over me is en me beterschap heeft gewenst. Jullie zullen nooit weten hoeveel dat voor me betekent." Verder grapt hij: "Hebben jullie er geen genoeg van om over me te horen en te lezen?" Om wat serieuzer te vervolgen dat hij er goed aan gedaan heeft om hulp te zoeken. "We denken allemaal dat we onze problemen maar zelf op moeten lossen maar soms zijn ze groter dan dat wij zijn. Ik heb hulp gezocht en ik hoop dat jullie dat ook doen."

Bij de tekst voegde hij een foto van hemzelf uit 2014. De 68-jarige Simmons had al een aantal dagen last, maar besloot toch maar naar het ziekenhuis te gaan. Daar werd ernstige indigestie bij hem vastgesteld. Vorig jaar werd hij vanwege uitdroging nog opgenomen.

Simmons is de laatste maanden vaker in het nieuws vanwege zijn kluizenaarsbestaan buiten de spotlights. Zijn 'verdwijning' werd onderdeel van een populaire podcast, Missing Richard Simmons. Daarin lieten meerdere oude bekenden van de 68-jarige weten zich zorgen te maken over de sportgoeroe. Vorige maand nam de politie poolshoogte en verklaarde een agent dat er niets mis met hem was en dat hij ook niet werd gegijzeld.